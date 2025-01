L’Etna innevata vista da Reggio Calabria: il grande spettacolo di Capodanno | FOTO

MeteoWeb

Risveglio mozzafiato questa mattina, nel giorno di Capodanno, sullo Stretto di Messina: splende il sole, il clima è mite e soleggiato, seppur dopo un’alba fredda per le inversioni termiche. A Reggio Calabria e Messina la temperatura è scesa fino a +9°C, più freddo a Catania con +7°C in città e addirittura +3°C all’Aeroporto di Fontanarossa, che sorge nella Piana ed è più esposto alle inversioni termiche. Adesso, in pieno giorno, la colonnina di mercurio ha già raggiunto i +15°C un po’ ovunque ed è molto molto gradevole, grazie al sole pieno e all’assenza di vento.

Così com’è gradevolissimo il panorama del primo giorno del 2025 da Reggio Calabria: l’aria è limpida, tersa, pulita. Si vede benissimo l’Etna eccezionalmente innevata dopo le grandi nevicate di Natale. Spettacolare lo scenario dello Stretto di Messina con un cielo azzurro, arricchito da bellissimi cirri coreografici all’orizzonte. Nella fotogallery a corredo dell’articolo, l’Etna vista da Reggio Calabria questa mattina.

