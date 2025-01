Leyton Orient-Derby posticipata, le rigide condizioni meteo bloccano la FA Cup: a rischio la salute dei calciatori

MeteoWeb

Il rinvio della partita del turno di FA Cup tra Derby County e Leyton Orient, inizialmente prevista per le 19:00 ore italiana, è stato deciso a causa delle rigide condizioni meteorologiche che hanno compromesso la sicurezza dei calciatori. L’arbitro Ben Speedie ha spiegato che la sicurezza dei giocatori è stata il fattore determinante nella decisione di rinviare la partita, ora riprogrammata per martedì sera. Le temperature in picchiata durante la notte hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni del terreno di gioco presso il Brisbane Road. Un’ispezione del campo, avvenuta a mezzogiorno, ha rivelato che una delle aree di porta era ghiacciata, lasciando a Speedie poca scelta se non quella di annullare l’incontro.

“Questa mattina ho ricevuto una chiamata dal club per controllare il campo,” ha dichiarato Speedie ai media del club Leyton Orient. “Basandomi sulla giornata di ieri, il campo era giocabile. La previsione positiva era che il tempo sarebbe stato più mite durante la notte”.

“Purtroppo, durante la notte, il campo e il clima sono stati più freddi del previsto, e una delle aree di porta è effettivamente congelata. Considerando che, all’orario di inizio, la temperatura sarebbe stata intorno a meno uno, il campo non si sarebbe scongelato. Con l’accordo di entrambi i club, la partita è stata rinviata per garantire la sicurezza dei giocatori”.

