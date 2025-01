Londra, DHL e Oxa testano con successo l’auto autonoma per ottimizzare la logistica aeroportuale

MeteoWeb

DHL ha collaborato con Oxa per realizzare un’auto autonoma in grado di viaggiare nel traffico aeroportuale di Heathrow. Lo riporta Electrek, aggiungendo che la vettura ha completato in modo sicuro più di 800 miglia di guida in modalità completamente autonoma in soli 14 giorni nell’aeroporto di Londra. Il progetto con la società che produce software per la guida autonoma, Oxa, è parte di una gara per utilizzare l’autonomia per ottimizzare le operazioni e migliorare l’efficienza del servizio di trasferimento bagagli tra i terminal. “Ci sono enormi opportunità per modernizzare le catene di fornitura aeroportuali con veicoli intelligenti e autonomi che migliorano l’intera esperienza del cliente. Siamo lieti di collaborare con DHL per supportare l’uso di veicoli autonomi nelle operazioni lato volo a Heathrow e in tutto il mondo – lavorando verso una logistica (aeroportuale) completamente automatizzata su larga scala”, ha spiegato Gavin Jackson, CEO di Oxa.

