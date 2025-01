Stop alle auto diesel e benzina, 9 su 10 vendute nel 2024 sono elettriche: ecco dove

MeteoWeb

La Norvegia è sempre più vicina a diventare il primo Paese al mondo a eliminare quasi completamente le auto con motore a benzina e diesel dal mercato. Secondo i dati pubblicati giovedì dalla Norwegian Road Federation (OFV), il 88,9% delle nuove auto vendute nel 2024 era completamente elettrico, in crescita rispetto all’82,4% del 2023. Questo dato pone il Paese a un passo dal raggiungere l’obiettivo di vendere esclusivamente auto elettriche entro il 2025. Tesla ha dominato il mercato norvegese nel 2024, seguita da Volkswagen e Toyota. Parallelamente, i veicoli elettrici cinesi hanno guadagnato una quota significativa, rappresentando quasi il 10% delle vendite di nuove auto.

“La Norvegia sarà il primo Paese al mondo a cancellare quasi completamente le auto a benzina e diesel dal mercato delle nuove auto”, ha dichiarato Christina Bu, direttore dell’associazione norvegese per i veicoli elettrici come riporta ‘Fast Company’.

Un approccio di incentivi e penalizzazioni

Pur essendo un Paese produttore di petrolio, la Norvegia ha adottato una strategia basata su tasse elevate per le auto a benzina e diesel, compensata da esenzioni fiscali per le auto elettriche, che includono l’importazione e l’IVA. Sebbene alcuni di questi vantaggi siano stati ridotti nel 2023, la politica ha funzionato grazie alla sua coerenza, mantenuta nel tempo da governi di diverso orientamento politico.

Un altro fattore decisivo è stato l’assenza di una lobby automobilistica, dato che la Norvegia non produce auto. “Non essendo un Paese produttore, è stato semplice imporre tasse elevate alle auto in passato”, ha aggiunto Ulf Tore Hekneby, direttore del più grande importatore automobilistico del Paese, Harald A. Moeller. Secondo Bu, la chiave del successo norvegese è stata incentivare il passaggio all’elettrico, anziché imporre divieti. “Un divieto avrebbe solo fatto arrabbiare la gente. Alle persone non piace sentirsi dire cosa fare”, ha commentato.

Un esempio per l’Europa e oltre

“Mentre l’Unione Europea ha deciso di vietare la vendita di auto che emettono anidride carbonica entro il 2035, con alcune eccezioni per veicoli alimentati da carburanti sintetici, la Norvegia è già avanti. Le auto elettriche hanno superato per la prima volta le auto a benzina in circolazione nel Paese e rappresentano il 28% del totale, secondo i dati dell’Amministrazione delle strade pubbliche”, si legge ancora.

“La grande lezione è questa: creare un pacchetto di incentivi ampio e prevedibile a lungo termine”, ha affermato Cecilie Knibe Kroglund, vice ministro dei trasporti.

Un impatto che coinvolge tutti i settori

Nonostante la rapida adozione di veicoli elettrici, alcune resistenze rimangono. “I principali acquirenti di auto a combustione interna in Norvegia sono le compagnie di autonoleggio, perché molti turisti non sono abituati ai veicoli elettrici”, ha dichiarato Hekneby. Anche altri settori stanno adattandosi. Le stazioni di servizio, per esempio, stanno sostituendo progressivamente le pompe di carburante con caricabatterie veloci. “Nei prossimi tre anni avremo almeno tanti punti di ricarica quanti sono i distributori di carburante”, ha spiegato Anders Kleve Svela, manager senior di Circle K, il più grande rivenditore di carburante della Norvegia.

