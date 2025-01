La Luna e Saturno: l’incontro ravvicinato visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Ieri sera anche nei cieli italiani è stato possibile ammirare uno spettacolo astronomico affascinante: l’occultazione di Saturno da parte della Luna. Il pianeta con i suoi iconici anelli è passato dietro al nostro satellite. L’evento è stato visibile in gran parte d’Italia, salvo alcune zone della Sicilia sudoccidentale e della Calabria, dove si è assistito a una spettacolare congiunzione radente.

Durante l’occultazione, Saturno è scomparso dietro il lato oscuro della Luna per poi riemergere dalla parte illuminata, creando un momento magico per gli appassionati di astronomia. La Luna, in fase crescente, brillava a circa 30 gradi sopra l’orizzonte sudoccidentale, con Venere poco sotto di essa.

Questo raro avvicinamento è stato immortalato dal cosmonauta Ivan Vagner (immagine in alto a corredo dell’articolo): l’astronauta di Roscosmos ha realizzato uno spettacolare scatto dalla Stazione Spaziale Internazionale, come riporta TASS.

