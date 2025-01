Magnifica “parata di pianeti”, ecco come vedere lo spettacolo a occhio nudo

MeteoWeb

Nei prossimi giorni il cielo notturno ci regala uno spettacolo: una magnifica “parata di pianeti“. Sei corpi celesti si allineano lungo la linea dell’eclittica, creando un’occasione imperdibile per per chiunque voglia immergersi nella meraviglia del cosmo. Le serate di martedì 21 e sabato 25 gennaio sono perfette per godere di questa danza celeste.

Un’esperienza stellare: come e quando vedere la parata di pianeti

Quattro pianeti sono nettamente visibili a occhio nudo subito dopo il tramonto. Volgete gli occhi verso Sud/Ovest per ammirare Venere e Saturno, poi spostate lo sguardo verso Sud/Est per scoprire Giove, e infine a Est per vedere Marte.

Il momento migliore per osservare i pianeti è circa 45 minuti dopo il tramonto, con un ampio margine di 3 ore prima che Venere e Saturno si tuffino verso l’orizzonte occidentale. Stasera Venere e Saturno offriranno un momento magico, avvicinandosi fino a 2 gradi di distanza apparente. Venere, la regina del cielo notturno dopo la Luna, brillerà ben 110 volte più intensamente di Saturno, rendendo la scena ancora più spettacolare.

Per chi possiede un telescopio, la magia non finisce qui: Nettuno, sopra Venere e Saturno, e Urano, sopra Giove, attendono di essere scoperti. L’unico assente dal cielo notturno è Mercurio, che rimane nascosto nel bagliore del Sole all’alba.

Sfatiamo il mito dell’allineamento

Nonostante l’entusiasmo, chiariamo un punto: non si tratta di un vero “allineamento”. Come spiega Preston Dyches della NASA, “i pianeti appaiono sempre lungo una linea nel cielo; quindi, parlare di ‘allineamento’ è un po’ fuorviante”. Tuttavia, eventi come questo, in cui più pianeti sono visibili contemporaneamente, sono piuttosto rari e decisamente da non perdere.

Marte, un faro rosso-dorato

Tra i protagonisti di questa parata celeste spicca Marte, il Pianeta Rosso. Visibile come un punto luminoso dorato-rossastro sotto Giove, Marte è attualmente più vicino alla Terra di quanto lo sarà fino al 2027. Il 12 gennaio Marte ha raggiunto l’opposizione, trovandosi direttamente opposto al Sole rispetto alla Terra.

Appuntamento a febbraio

La “parata dei pianeti” non finisce qui! A febbraio, una sottile Luna crescente si unirà allo spettacolo, arricchendo il panorama celeste. Venerdì 31 gennaio, la Luna si avvicinerà a un grado da Saturno, mentre sabato 1° febbraio danzerà a soli 2 gradi da Venere. Questi momenti si svolgeranno pochi giorni dopo la Luna nuova del 29 gennaio, che segnerà anche l’inizio del Capodanno Lunare Cinese, l’Anno del Serpente.

