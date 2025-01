Malattie rare, pazienti a rischio: “situazione critica”, l’appello urgente alle istituzioni

MeteoWeb

“La persistente carenza di farmaci essenziali per il trattamento di diverse malattie rare e delle malattie rare croniche” sta determinando una situazione che “è ormai critica e richiede un’attenzione immediata e risolutiva”. L’allarme arriva dal Policlinico di Chieti, dove lo Sportello informativo Malattie rare ha inviato una lettera ai direttori generali delle Asl abruzzesi, al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e all’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, per denunciare il problema.

“La mancanza di questi farmaci, necessari anche per la profilassi di complicanze, mette a rischio la salute e la qualità di vita dei pazienti”, avvertono dallo sportello, che chiede “un intervento urgente delle istituzioni regionali per garantire l’accesso ai farmaci e una maggiore attenzione alle problematiche dei malati rari. E’ fondamentale che le autorità competenti prendano in considerazione le gravi implicazioni che questa carenza di farmaci comporta per i pazienti e le loro famiglie”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.