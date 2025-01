Malore per Sinner, il tennista trema in campo: cosa è successo agli Australian Open

MeteoWeb

Vittoria e momenti di preoccupazione. Jannik Sinner batte Holger Rune agli ottavi degli Australian Open e vola ai quarti del torneo. L’azzurro, numero 1 del mondo, supera il danese, testa di serie numero 13, per 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 dopo 3h14′. Il 23enne altoatesino si aggiudica una sfida durissima, condizionata da problemi fisici evidenti. Sinner, irriconoscibile nel secondo set, deve fermarsi nel terzo parziale: dopo l’interruzione e l’aiuto dei fisioterapisti, in campo torna un altro giocatore. Rune, pure lui acciaccato, si sbriciola alla distanza.

Cosa è successo

Durante la sfida il numero uno al mondo è stato costretto a chiedere l’intervento dei medici. Tutto prende una piega diversa nel secondo set, quando Jannik inizia a mostrare segni di disagio. Gli spettatori, sia sugli spalti che davanti alla televisione, si accorgono che qualcosa non va: le telecamere catturano il suo continuo tremore alla mano destra mentre tenta di asciugare il sudore. È però al quinto game del terzo set (un set per parte e 3-2 per Sinner) che l’azzurro richiama l’attenzione del fisioterapista, il quale scende in campo per verificare la situazione. Dopo avergli misurato la pressione, si decide per un ritiro momentaneo negli spogliatoi. Poi il ritorno in campo e la vittoria.

Le parole di Sinner

Jannik Sinner ha chiaramente risentito del caldo durante la vittoria negli ottavi di finale contro Holger Rune agli Australian Open di lunedì ma in conferenza stampa non entra nei dettagli del malore che lo ha costretto a chiedere l’intervento del medico nel terzo set e si è detto “fortunato” ad aver involontariamente rotto la rete e di aver così goduto di una piccola tregua all’inizio del quarto set. “Sono stato fortunato” – le sue parole in conferenza stampa – “20 minuti fuori dal campo (il tempo necessario per riparare la rete, ndr), per cercare di recuperare fisicamente, per mettere un po’ di acqua fredda sulla testa, è stato molto utile. Sono stato molto, molto fortunato”.

Alla domanda sulla natura precisa dei suoi disturbi, il numero 1 del mondo non ha voluto “entrare nei dettagli”. “Penso che abbiamo visto che non mi sentivo bene – le sue parole – Ho avuto un po’ di vertigini. In termini di infortuni, non ho nulla, solo qualche problema di salute. Erano condizioni difficili. Faceva caldo ieri e fa ancora caldo oggi – ha aggiunto – Sapevo che sarebbe stato molto, molto difficile. Ho lottato contro un avversario duro, ma anche un po’ contro me stesso”, ha concluso Sinner.

Sinner won a set where he looked like that. pic.twitter.com/Asls5TNgET — José Morgado (@josemorgado) January 20, 2025

