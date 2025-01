Maltempo, aliscafi a singhiozzo per Procida e Ischia

MeteoWeb

Ancora una giornata difficile per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, per il forte vento che soffia da nord-est e che stanotte ha raggiunto punte di 40 nodi. A farne le spese i collegamenti veloci per Procida e Ischia con molte corse già sospese; sono infatti fermi all’ormeggio gli aliscafi destinati a collegare i porti di Forio, Casamicciola e Marina Grande a Procida, mentre restano al momento confermati solo alcuni collegamenti veloci programmati da Molo Beverello per Ischia e viceversa. Confermati, invece, attualmente i collegamenti operati dalle navi traghetto previsti per le due isole, in partenza ed in arrivo agli approdi di Napoli e Pozzuoli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

