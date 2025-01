Maltempo Basilicata: a Potenza scuole chiuse per il 3° giorno consecutivo

MeteoWeb

Dopo le abbondanti nevicate di domenica e lunedì, la situazione in Basilicata si avvia verso la normalità, anche se oggi le scuole resteranno chiuse per il terzo giorno consecutivo a Potenza e in altri Comuni. Nella serata di ieri il sindaco del capoluogo di regione, Vincenzo Telesca, ha disposto la sospensione di tutte le attività didattiche (esclusa l’Università) “su indicazione della Protezione civile, per consentire l’ultimazione delle operazioni di messa in sicurezza di strade e marciapiedi“.

La circolazione è regolare su tutte le principali arterie della Basilicata, mentre qualche disagio viene ancora segnalato nelle strade secondarie e in alcune contrade in alta quota, in particolare per la fornitura di energia elettrica.

