Maltempo Brasile, aumenta il bilancio delle vittime nel Minas Gerais

MeteoWeb

È salito ad almeno 24 morti il bilancio delle vittime del maltempo nello Stato di Minas Gerais, in Brasile, dove le incessanti piogge registrate nell’ultima settimana hanno causato frane e allagamenti in numerosi comuni. Lo riferisce la Protezione Civile, aggiornando a 11 il numero di vittime dell’alluvione che ha colpito i municipi di Ipatinga e Santana do Paraiso, nella Valle do Rio Doce nel fine settimana. In tutto sono 1.776 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case a seguito dei danni subiti. Di queste, 279 sono ospitate in strutture allestite dalle autorità locali. Al momento 56 municipi hanno decretato lo stato di emergenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.