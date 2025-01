Maltempo Calabria, tanti disagi per i treni: il punto

MeteoWeb

Il maltempo sferza la Calabria e provoca problemi alla circolazione ferroviaria. A causa del forte vento, si registrano difficoltà per la circolazione dei treni lungo la linea Paola-Sapri che serve le stazioni del Tirreno cosentino. Si sono registrate infatti interruzioni accidentali per ostacoli in più punti lungo il tracciato, con conseguenti ritardi. A Belvedere Marittimo, le raffiche hanno provocato la caduta di un albero di grosse dimensioni sulla linea ferroviaria, nel tratto in cui corre parallela alla statale 18 Tirrena inferiore. La chioma della pianta ha invaso parzialmente un binario. Pochi istanti dopo, nello stesso punto, un treno che viaggiava su un altro binario ha interrotto la marcia, temendo conseguenze. Il grosso tronco ha inoltre danneggiato la recinzione metallica della linea ferroviaria. Non si sono registrate conseguenze per i viaggiatori e per il materiale rotabile.

Secondo quanto appreso, lungo il Tirreno cosentino e fino alla stazione di Paola sono stati garantiti i treni a lunga percorrenza seppur in alcuni casi a velocità ridotta.

Sulle altre tratte calabresi, Lamezia Terme – Catanzaro Lido, Reggio Calabria – Catanzaro Lido – Crotone e Reggio Calabria – Paola/Cosenza, invece, il gestore della rete ha provveduto sin dal mattino alla cancellazione di molti treni e alla sostituzione con autobus.

Il vento forte la fa da padrone anche lungo l’intera fascia ionica calabrese e nella zona centro-meridionale della regione dove si registrano piogge localizzate con quantitativi cumulati anche di rilievo.

Problemi anche sulla linea Napoli – Reggio Calabria

Dalle ore 19:00, sulla linea Napoli – Reggio Calabria, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Diamante e Capo Bonifati per danni dovuti al maltempo. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria sono rallentamenti fino a 20 minuti.

Allerta rossa fino a mezzanotte

Andrà avanti fino a mezzanotte l’allerta meteo rossa tra il Catanzarese ionico e il Reggino dopodiché subentrerà il livello arancione. L’attenzione – fanno sapere dalla Protezione Civile regionale – rimane comunque alta e la sala operativa di Catanzaro monitora costantemente l’evolversi della situazione meteo. Non si segnalano particolari problemi.

Risultano allagati alcuni sottopassi a Rossano Scalo (Cosenza). Strade allagate anche a Squillace e piccole frane e smottamenti in altre zone del basso Catanzarese. Il persistere di vento e pioggia ha provocato conseguenze come la caduta di alberi e tombini intasati che sono saltati creando disagi alla circolazione.

