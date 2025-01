Maltempo Calabria, piogge torrenziali provocano allagamenti e frane

MeteoWeb

L’ondata di maltempo scatenata da un ciclone afro-mediterraneo si sta abbattendo con violenza sulla Calabria, sferzata da piogge torrenziali e vento forte. Fino 100mm sono caduti nel Catanzarese, a Chiaravalle Centrale, 120mm a Corigliano Rossano e 120mm nel Reggino. La Protezione Civile regionale ha registrato un livello due di superamento delle soglie di pioggia nel Soveratese, dove si segnalano disagi per allagamenti e smottamenti. A San Vito sullo Ionio, alcune case sono momentaneamente a causa della copiosa presenza di acqua. Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, dopo la riunione di coordinamento tenuta stamattina, ha convocato un nuovo incontro nel tardo pomeriggio con l’obiettivo di verificare le condizioni di ogni singolo territorio.

Allagamenti e piccoli smottamenti si registrano anche in diverse zone delle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone.

Su molte strade secondarie si registrano disagi per la viabilità, anche se al momento la situazione è sotto controllo. A rendere difficoltosa la circolazione stradale anche la nebbia presente nell’area della Presila.

La situazione meteo è in continua evoluzione, se si considera l’allerta arancione nella giornata di domani, mentre le previsioni indicano un peggioramento nel pomeriggio e nella serata di oggi. Preoccupa anche il vento che è previsto in aumento, così come le mareggiate che potrebbero portare onde alte fino a cinque metri sulla fascia ionica. Tutti i corsi d’acqua sono monitorati costantemente.

Scuole chiuse domani in molte località

Scuole chiuse anche domani, sabato 18 gennaio, in molte città della Calabria in conseguenza dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile. Lezioni sospese per il secondo giorno consecutivo in tutti gli istituti di ogni ordine e grado di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Analogo provvedimento è stato adottato anche a Lamezia Terme mentre altri sono stati predisposti o sono in via di predisposizione da parte dei primi cittadini di altri centri piccoli e grandi della regione.

