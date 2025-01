Maltempo Calabria, ancora problemi per i treni: rallentamenti sulla Reggio-Paola

MeteoWeb

Continuano i problemi alla circolazione ferroviaria nella Calabria colpita dal maltempo. La circolazione dei treni è fortemente rallentata sulla linea Reggio Calabria-Paola per danni causati dal maltempo tra Longobardi e Cetraro. I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato, mentre prosegue l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. Lo si legge su Infomobilità, dove si trova una lunga lista di treni cancellati e limitati ed è riportato che “Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso“. L’Intercity Notte 862, partito ieri sera alle 20.58 da Reggio Calabria Centrale e che sarebbe dovuto arrivare a Torino Porta Nuova alle 14.40 di oggi, attualmente ha un maggior tempo di percorrenza di circa 350 minuti, quasi 6 ore. Il Frecciarossa 9658 Reggio Calabria Centrale – Milano Centrale viaggia in ritardo di un’ora e 25 minuti.

Intanto, RFI rende noto che “la circolazione ferroviaria, sospesa da questa notte lungo la linea tirrenica in Calabria per danni causati dal maltempo che continua a interessare la zona, è in progressiva ripresa con riduzioni di velocità. I treni possono registrare ritardi e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Continua l’intervento dei tecnici di RFI”.

