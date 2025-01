California: raffiche di vento, un primo rogo e bollino rosso su Los Angeles e dintorni 

MeteoWeb

La California del sud è battuta da raffiche di vento che arrivano a 130 chilometri orari. Correnti d’aria calda e secca soffiano a velocità mai registrata dal 2011 e aumentano il rischio di incendio in un’area che da mesi non riceve piogge. Un primo rogo collegato a questa tempesta è scoppiato a Pacific Palisades, ricco quartiere che si affaccia sull’Oceano vicino a Malibu, già distrutto dalle fiamme a dicembre. Il servizio meteorologico nazionale ha esteso il bollino rosso per oggi e domani sulla città di Los Angeles e sulle contee limitrofe di Ventura (a nord) e di Orange (a sud), dove vivono milioni di persone.

Oltre al possibile innescarsi delle fiamme, i venti sono considerati “pericolosi per la vita” perché possono provocare la caduta di tralicci e di alberi. Sono previsti anche ritardi dei voli in entrata e uscita dovuti al maltempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.