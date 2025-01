Maltempo Campania, nevicate consistenti sull’Irpinia: Altopiano del Laceno sommerso | FOTO

MeteoWeb

Nevicate anche consistenti continuano ad interessare alcune zone della provincia di Avellino. Il quadrante maggiormente interessato è quello dell’Alta Irpinia, della Valle Ufita e della Baronia. La perturbazione, cominciata nella tarda mattinata di ieri, non ha provocato particolari criticità benché siano stati oltre cinquanta gli interventi dei Vigili del Fuoco per soccorrere automobilisti rimasti in panne sulla statale Ofantina e su strade provinciali e per liberare alcune strade provinciali da alberi e rami caduti. In numerose contrade rurali dei comuni dell’Alta Irpinia è venuta a mancare per alcune ore l’energia elettrica. Il piano predisposto da Protezione Civile, Anas e comuni complessivamente ha funzionato.

Le precipitazioni più abbondanti sono state registrate al Santuario di Montevergine, in vetta al Monte Partenio, e sul Monte Terminio. Sull’Altopiano del Laceno (vedi foto della gallery scorrevole in alto), l’unica stazione sciistica della Campania in cui sono in corso i lavori di sostituzione e riqualificazione degli impianti, l’abbondante presenza di neve fa fioccare le prenotazioni che per il fine settimana annunciano il tutto esaurito.

In mattinata, a Volturara Irpina, un anziano di 77 anni, probabilmente colpito da infarto fulminante, è stato ritrovato senza vita coperto da una abbondante coltre di neve da alcuni avventori di un bar.

