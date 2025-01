Maltempo Campania, Sarno chiede lo stato di calamità

MeteoWeb

Via libera alla richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per il Comune di Sarno a seguito del forte vento che il 12 e 13 gennaio scorsi ha colpito duramente il centro del Salernitano causando ingenti danni sia al patrimonio pubblico che a quello privato. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesco Squillante, ha approvato una apposita delibera. “I danni alle colture, alle attività commerciali e imprenditoriali, così come agli immobili pubblici e privati, sono stati ingenti e di diversa natura”, ha detto Squillante. “È nostro dovere attivarci con ogni mezzo possibile per tutelare il nostro territorio, e per questo motivo abbiamo inoltrato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale alla Regione Campania. Grazie a tutti coloro che durante l’emergenza hanno lavorato instancabilmente per fronteggiare questa emergenza”.

L’Amministrazione Comunale ha elaborato una relazione tecnica dettagliata, corredata da documentazione fotografica a testimonianza dei danni subiti. La richiesta è stata inoltrata al Presidente della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile Regionale, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, alla Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e alla Provincia di Salerno.

