Maltempo Campania, scuole chiuse anche domani in una località

“Anche per la giornata di domani (mercoledì 15 gennaio, ndr) abbiamo deciso di prorogare l’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, del cimitero comunale e dei parchi pubblici”. Lo annuncia il sindaco di Sarno (Salerno), Francesco Squillante. “Questa decisione, sia pure non semplice, è necessaria per garantire la sicurezza dei nostri figli e di tutti i cittadini. Consentirà agli uffici comunali, con il supporto del personale tecnico, di completare accurati controlli e interventi su eventuali danni alle strutture pubbliche. La nostra priorità è che edifici e spazi pubblici siano fruibili in sicurezza ed utilizzati in piena tranquillità. Ancora una volta grazie a tutti coloro che, in questi giorni di allerta meteo, non si sono mai fermati e hanno lavorato per affrontare e gestire questa emergenza”, afferma Squillante.

