Maltempo Campania, si allaga il passaggio a livello: stop a tratta della Circumvesuviana

MeteoWeb

La forte pioggia rende impraticabile la zona del passaggio a livello e la tratta ferroviaria è stata interrotta: accade lungo la linea Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana, mentre in queste ore gran parte della provincia di Napoli è interessata da intense precipitazioni. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come “causa allagamenti, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati è momentaneamente interrotta”. I treni in partenza da Napoli limitano la loro corsa a Scafati, quelli diretti a Napoli avranno invece origine da Scafati. Da ciò che si apprende, il problema riguarda in particolare il passaggio a livello di via Pastori, nella zona compresa tra le fermate di Poggiomarino e Cangiani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.