Maltempo Campania, forte vento nel Casertano: alberi caduti e tetti divelti | FOTO

Sono decine le chiamate e oltre 50 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nel Casertano per fronteggiare le diverse criticità segnalate e i danni causati dal forte vento che ha colpito la provincia in questi giorni. Oggi le raffiche hanno raggiunto picchi di 70km/h. I Comuni maggiormente colpiti in questa ondata di maltempo sono stati Caserta, Maddaloni, San Marco Evangelista e San Nicola la Strada, San Felice a Cancello e Bellona. Gli interventi effettuati dai pompieri del Comando provinciale di Caserta, in particolare ieri e in nottata, hanno riguardato i tanti alberi caduti su sede stradale, pezzi di cornicione e tabelloni pubblicitari pericolanti o staccatisi, tetti scoperchiati, pali della luce pericolosamente in bilico, e l’incendio avvenuto in seguito ad uno scoppio in un’abitazione di San Cipriano di Aversa.

Oggi la situazione meteo sta migliorando sul territorio.

