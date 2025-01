Maltempo, ciclone sulle coste della Sicilia Orientale: chiesto lo stato di emergenza

MeteoWeb

“Il forte maltempo che ha colpito con un ciclone sulle coste della Sicilia Orientale ha provocato gravi danni nell’intera provincia di Messina. La situazione è critica, in città ma anche nella fascia ionica e tirrenica e nelle Isole Eolie”. Lo afferma il parlamentare di Forza Italia, On. Alessandro De Leo. “Strade ed importanti tratti di collegamento tra centri abitati – spiega l’On. De Leo – sono state pesantemente investite da mareggiate ed esondazioni, si registrano frane, smottamenti e allagamenti, alcune strutture sono state scoperchiate e rese inagibili. La furia del mare ha distrutto alcuni stabilimenti balneari. Per questo ho già chiesto una ricognizione immediata sui luoghi al Dipartimento regionale della Protezione Civile per accertare l’entità dei danni al fine di valutare la dichiarazione di stato di emergenza. Occorre fare una prima stima delle risorse necessarie per avviare la fase post-emergenza, dare sostegno ai territori e fare ripartire le attività economiche colpite dai fatti di queste ore”.

“Ad ogni modo – continua De Leo – va evidenziato che l’allerta rossa prontamente dichiarata dalla Protezione Civile, il controllo e presidio dei territori e la collaborazione degli amministratori e delle comunità, hanno permesso di salvaguardare la vita dei cittadini e di affrontare con una maggiore incisività l’emergenza, contribuendo a far si che i danni non fossero ancora più gravi”.

