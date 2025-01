Maltempo, crolla un muro di contenimento nel Viterbese: traffico bloccato

MeteoWeb

Un crollo si è verificato oggi pomeriggio sulla strada Cassia Cimina, alle porte di Viterbo. Forse a causa del maltempo di questi giorni, un grosso muro di contenimento ha ceduto inondando di detriti una parte della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per la viabilità. La strada in un primo momento aperta al traffico con un senso unico alternato, nelle prossime ore sarà del tutto chiusa per permettere le operazioni di demolizione e messa in sicurezza del muro che verranno effettuate dal gruppo operazioni speciali dei vigili del fuoco tramite il supporto di mezzi movimento terra.

