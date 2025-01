Maltempo Emilia Romagna, tanti danni da vento: tetti divelti e alberi abbattuti | FOTO

MeteoWeb

A seguito del forte vento che sta soffiando su varie zone dell’Emilia Romagna, con l’Arpae e la Protezione civile che hanno diramato l’allerta meteo rossa fino alla mezzanotte, è stato attivato, spiegano dalla Regione, il COR, Centro Operativo Regionale, aperto da ieri sera, 24 ore su 24. Aperti anche i CCS-Centri Coordinamento dei Soccorsi di Piacenza, Parma e Reggio, e i COC-Centri Operativi Comunali di alcuni territori del Parmense e del Piacentino. Operativo, inoltre, il Servizio di piena a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ravenna. Sono in corso interventi dei Vigili del Fuoco nei territori delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

Nel Modenese, in particolare, è stato chiuso un tratto della strada provinciale 569 tra la frazione di Cà di Sola e via Belvedere a Castelvetro, a causa di alberature pericolanti a bordo carreggiata piegate dal vento e un tratto di nuova Pedemontana tra via Lugazzo e Vignola a di Spilamberto, dove sono caduti alberi in strada. In entrambi i casi non si sono registrati danni a cose o persone e i tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro per rimuovere le alberature e ripristinare le condizioni di sicurezza.

A San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, si è scoperchiato il tetto di un capannone che ha invaso parzialmente la strada in via Palazzetti mentre a causa della caduta di un albero si è resa necessaria la chiusura temporanea al traffico della via Emilia all’altezza del civico 480.

40 interventi dei Vigili del Fuoco a Modena a causa del vento

Al momento sono circa 40 gli interventi di soccorso e messa in sicurezza effettuati dai Vigili del Fuoco di Modena a causa del forte vento che ha creato numerosi disagi sul territorio provinciale. Per far fronte alle numerose richieste di intervento, in aggiunta al dispositivo ordinario di soccorso, è stato necessario il richiamo del personale, oltre al prezioso contributo del personale volontario. Diversi i danni alle coperture dei manufatti, alberi caduti e pericolanti, conseguenze delle forti raffiche di vento che hanno interessato principalmente i comuni di Pavullo, Sassuolo, Vignola e Castelnuovo.

Piscina scoperchiata a Ozzano Emilia

Tramite i propri canali social, il Comune di Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, ha informato i cittadini sui gravi danni subiti dalla piscina comunale a causa delle forti raffiche di vento che stanno colpendo l’area centrale e occidentale della regione. Al momento, come riportato dall’ente in un post su Facebook, il tetto risulta scoperchiato e la struttura è stata chiusa al pubblico. L’amministrazione ha predisposto l’evacuazione della piscina: per fortuna nessuno degli operatori presenti all’interno risulta ferito. La paura però ‘‘è stata tanta”, come spiegato dal sindaco Luca Lelli, che sempre sui social ha invitato i cittadini a ”non transitare nei pressi di via Nardi 2”, informando come la copertura della struttura sia stata trascinata dal vento fino al parcheggio vicino, provocando ”danni limitati” alle auto parcheggiate. Fortemente sconsigliato anche il transito presso il giardino retrostante la struttura, dove sarebbero presenti detriti e frammenti di lamiera atterrati per effetto del vento.

Nel Reggiano scoperchiato un capannone

Nella zona industriale di Bosco, a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, il vento ha scoperchiato il tetto di un capannone e sono state segnalate diverse cadute di rami e alberi, tutte prese in carico. Lo hanno fatto sapere i Carabinieri della città emiliana, ricordando come le aree più critiche siano in via Farnaci, in località Rondinara Mazzalasino. Sul luogo sono intervenuti i militari e la Polizia locale. Via Molinazza, in località Sabbione, è chiusa al traffico per la rimozione di un albero in sede stradale. Non si è registrato alcun danno a persone. Sul posto è presente la Protezione Civile.

A causa del maltempo a San Cassiano, nel territorio comunale di Baiso, in provincia di Reggio Emilia, sono rimaste senza energia elettrica le località di Malpasso, Cà del Fabbro e Costa Bassa.

Interruzioni sulle ferrovie per il vento in Emilia

Interruzioni della circolazione sulla rete FER (Ferrovie dell’Emilia-Romagna), a causa del forte vento. Sulla Casalecchio-Vignola è stata divelta una pensilina che si è riversata sulla linea di contatto. Per consentire l’intervento della manutenzione, al momento la circolazione è sospesa e sostituita da autobus sull’intera linea. Sulla Modena-Sassuolo alcuni rami trasportati sono caduti sui cavi elettrici: anche qui la circolazione sospesa su tutta la linea.

A causa dell’allerta meteo in Emilia-Romagna è stata sospesa la linea ferroviaria Faenza-Marradi, già coinvolta dall’alluvione di maggio 2023. Sono stati predisposti i servizi con gli autobus previsti in questi casi. Rallentamenti, già risolti, anche tra Lavino di Mezzo (Bologna) e Castelfranco Emilia dovuti a ricognizioni dei tecnici per rami sulle linee elettriche, in mattinata.

