Maltempo Emilia Romagna, fiumi osservati speciali: Faenza attende la piena

Il maltempo delle ultime ore preoccupa le zone della Romagna che hanno subito le recenti alluvioni. “Nella mattinata di oggi – fa sapere il sindaco di Faenza, Massimo Isola – si è sviluppato un forte temporale sulla vallata del Lamone, che ha provocato un rapido innalzamento del fiume Lamone a Marradi oltre la soglia 3 ‘rossa’. L’onda di piena raggiungerà Faenza nelle prossime ore. Gli enti preposti, Protezione Civile, Regione e Prefettura, sono in contatto e stanno monitorando i livelli dei corsi d’acqua. Il nostro Servizio di Protezione Civile dell’Unione della Romagna Faentina – sottolinea – sta raggiungendo le zone più a rischio per verificare e controllare la situazione”. Per ora i livelli degli altri torrenti sono entro le soglie critiche.

Inoltre, questa mattina, alle 10 il fiume Trebbia ha superato il livello di criticità 3, rilevato dall’idrometro di Bobbio. L’innalzamento dell’acqua ha raggiunto quota 5,26 metri. Lo comunica la Prefettura di Piacenza, dopo la segnalazione dell’agenzia regionale di Protezione Civile.

Oggi l’Emilia Romagna è sotto allerta meteo arancione per vento, piogge, frane e possibili piene dei fiumi. Questa mattina un peschereccio, anche a causa dei forti venti, è affondato al largo di Cesenatico.

