Maltempo, forte temporale con grandine a Firenze

Un forte temporale ha colpito Firenze questa mattina: sulla città si è abbattuta una tempesta di acqua e vento, con grandine a tratti, causando disagi in città. In via Romana i tombini non hanno retto il flusso e si sono intasati allagando la strada, che si è trasformata in un fiume. Nella zona di Soffiano strade invase dall’acqua, con allagamenti che si sono registrati anche alle porte di Firenze, come ad esempio sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno all’altezza di Lastra a Signa direzione mare.

La sala operativa della Regione Toscana aveva emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, valida fino alle 14, allerta arancione anche per rischio idraulico reticolo principale sull’area Lunigiana, gialla sulla Toscana settentrionale.

