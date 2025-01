Maltempo Genova: crolla muro di contenimento, vigili del fuoco in azione | FOTO

MeteoWeb

Dalle 07:20 vigili del fuoco impegnati in centro città a Genova, in via dei Cinque Santi, per il crollo di un muro di contenimento: nessuna abitazione interessata, colpite alcune auto, in corso ricerche per escludere la presenza di persone coinvolte (foto in alto). Al lavoro squadre ordinarie, team USAR (Urban Search And Rescue) e il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) con escavatori.

Prosegue intanto l’intervento sulla strada dei Giovi (foto di seguito) per una frana che prima dell’alba ha coinvolto un’auto in transito, soccorso l’autista ferito e affidato al personale sanitario: operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dell’area in corso.

