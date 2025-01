Maltempo in Liguria, frane nel Genovese: evacuazioni nella notte, un ferito | FOTO

MeteoWeb

Una grossa frana ha invaso la carreggiata del Passo dei Giovi, all’altezza di Busalla, nel Genovese. Lo smottamento ha coinvolto un’auto, ferendo una persona, ricoverata in codice giallo al San Martino. Colpito anche un palo dell’illuminazione elettrica, caduto sulla strada. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Busalla, i tecnici di Terna e Anas. Un’altra frana si è staccata ieri sera in val Fontanabuona a Orero: 4 i nuclei familiari isolati e 5 le persone evacuate da un’abitazione in via precauzionale. (Lin/Adnkronos)

Criticità nelle scorse ore si sono registrate a Chiavari con l’esondazione dell’Entella (poi rientrata). Nella notte numerosi interventi dei vigili del fuoco di Genova e Rapallo per il forte vento, smottamenti, alberi caduti. L’allerta rossa sul Tigullio terminerà alle 14, l’allerta arancione su Genova alle 8.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.