Italia alle prese col maltempo: grandinata nel Bergamasco e piogge torrenziali in Liguria, tanta neve in Piemonte e Valle d’Aosta | FOTO

La settimana si è aperta con una forte perturbazione atlantica che ha portato temporali e neve nelle scorse ore al Centro/Nord. Le Alpi sono state investite da abbondanti nevicate, con accumuli di neve fresca che stanno già raggiungendo livelli significativi. La situazione meteorologica attuale è caratterizzata da venti meridionali intensi e temperature insolitamente miti per il periodo.

Nella notte, il passaggio di un fronte freddo ha generato rovesci su Piemonte e Lombardia. In Piemonte, la quota neve è scesa fino a 600 metri in alcune aree alpine, con nevicate intense che hanno portato gli accumuli (dati Arpa Piemonte) a 155 cm all’Alpe Veglia (1.740m) e 120 cm al Rifugio Zamboni di Macugnaga (2.075m). La Valle d’Aosta ha registrato accumuli davvero importanti, superando i 2 metri al Gran San Bernardo (2.360m). I fiocchi hanno raggiunto anche Aosta città e sfiorato Châtillon.

Le intense precipitazioni hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco in diverse zone della Valle d’Aosta. Tutte le squadre in servizio, comprese quelle di supporto, sono state impegnate a causa di alberi pericolanti sulla SS 26 e 27 e su alcune regionali. Inoltre una squadra è intervenuta in via Monte Vodice, ad Aosta, perché, a causa delle pesanti piogge, si stavano allagando velocemente le autorimesse in alcuni stabili. Sono stati rimossi alberi sulla SS27 fra il bivio di Allein e Etroubles, sui tornanti della SS26 per La Thuile, sulle regionali di Doues, Etroubles e Courmayeur. Nella cittadina ai piedi del Monte Bianco una squadra è anche intervenuta a causa del crollo di un tendone mobile ceduto a causa della pesante neve.

Al Centro/Nord si segnalano ulteriori precipitazioni, mentre al Sud il maltempo arriverà nelle prossime ore. In Lombardia, Livigno e Santa Caterina restano sotto la pioggia senza nuovi accumuli nevosi, mentre nel Bergamasco sono stati segnalati temporali con grandine.

Nelle ultime ore sono proseguite le precipitazioni sulla Liguria, seppure a carattere più intermittente, associate anche a rapidi rovesci e temporali, andando a interessando maggiormente l’entroterra; sul Centro-Ponente si sono registrate intensità in prevalenza deboli, solo localmente moderate, sul Levante tra deboli e moderate, localmente forti. Attualmente si registrano deboli piogge sparse nell’interno di Centro-Levante, riporta l’ultimo aggiornamento di Arpal. Dal precedente report, il bacino idrografico più interessato a deflussi sostenuti è stato quello del Magra. Mentre il Vara mostra livelli già in diminuzione, il sottobacino toscano è ancora in fase di lieve innalzamento. I due contributi hanno all’incirca la medesima entità in termini di portata. Il transito della piena è atteso alla foce nelle prossime ore. Nella parte ligure sono stati ovunque superati i livelli di guardia; in Toscana tale soglia è stata lambita lungo tutta l’asta principale. Venti da Sud-Sud/Ovest in deciso rinforzo fino a forti sulla costa con raffiche tra 60 e 80 km/h (La Spezia 55 km/h, raffiche fino a 80 km/h), di burrasca o burrasca forte sui rilievi (Giacopiane-Lago 79 km/h, raffiche fino a 112 km/h; Tanadorso 82 km/h, raffiche fino a 120 km/h; Casoni di Suvero 102 km/h, raffiche fino a 138 km/h). Mare in aumento da molto mosso ad agitato (altezza d’onda significativa 2.5 m alla boa di Capo Mele, 2.0-2.2 alla boa della Spezia). Queste le cumulate più significative dalla mezzanotte di lunedì: Cichero 281 mm, Pian dei Ratti 236 mm, Sella Giassina 222 mm, Cuccarello 221 mm, Bargagli 216 mm, Ognio 211 mm, Barbagelata 211 mm. Al momento piove sulle zone di confine con Piemonte, Emilia e Toscana, con precipitazioni più intense sulle zone di Campo Ligure, Sassello, Rovegno e Santo Stefano d’Aveto.

In Toscana perturbazione in spostamento alle aree interne di moderata intensità, oltre 216 mm caduti a Mulazzo (MS) in 24 ore: è quanto riporta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani Aumenti lungo l’asta del fiume Magra contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione a Ponte Magra. Nessuna criticità negli altri fiumi. Nelle prossime ore previsti fenomeni meno diffusi e intensi.

