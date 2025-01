Notte di maltempo in Liguria: Centro-Levante nel mirino, allarme per Entella e Vara

MeteoWeb

La settimana è iniziata con l’arrivo di una intensa perturbazione atlantica con piogge e rovesci in rapida estensione. Particolarmente colpita la Liguria: nell’ultimo aggiornamento nella notte Arpal ha segnalato una nuova intensificazione delle precipitazioni sul Centro–Levante con fenomeni diffusi, in prevalenza moderati sul Levante, anche a carattere di rovescio o temporale in rapido movimento. Dopo una temporanea fase di discesa dei livelli idrometrici, l’intensificazione delle precipitazioni ha provocato nuovi innalzamenti dell’Entella, dove Sturla e Graveglia in particolare si stanno avvicinando alla soglia di guardia e risultano in crescita, e nel Vara dove tale soglia è stata superata in tutti e quattro gli idrometri ivi dislocati. Anche nella parte toscana del Magra i livelli sono in lenta e continua salita; questa fase proseguirà ancora nelle prossime ore.

Per quanto riguarda i venti, sui crinali di Centro-Levante i venti meridionali sono risultati in ulteriore rinforzo da forti a burrasca (Giacopiane-Lago 67 km/h, raffiche fino a 92 km/h; Fontana Fresca 70 km/h, raffiche fino a 96 km/h; Casoni di Suvero 82 km/h, raffiche fino a 112 km/h). Sulla costa venti meridionali moderati fino a 40-50 km/h con locali raffiche fino a 60-75 km/h (Marina di Loano 47, raffiche fino a 65).

Il mare è molto mosso (altezza d’onda significativa 1.9-2.1 m alla boa di Capo Mele, 1.8-1.9 m alla boa della Spezia).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.