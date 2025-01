Maltempo, forti grandinate al Centro: accumuli a Vitiano, imbiancata Perugia | VIDEO

MeteoWeb

Un fronte temporalesco è in transito al Centro-Nord da ovest verso est, provocando nubifragi, grandine piccola e raffiche di vento dalla Liguria al Veneto. Notevole l’attività elettrica, con oltre 6mila fulminazioni al Centro, un numero davvero notevole per il periodo. A Vitiano, in provincia di Arezzo, sono rimasti importanti accumuli di grandine al suolo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Importante grandinata anche a Siena.

La violenta grandinata che si è abbattuta su Arezzo, seppur di brevissima durata, ha provocato disagi alla circolazione, un tamponamento sul raccordo della due Mari e numerose chiamate ai Vigili del Fuoco per rami spezzati dal vento. Sul Passo della Foce, nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) la grandine, mista a nevischio, si è abbattuta sulla Ronda Ghibellina, gara podistica che vedeva correre un migliaio iscritti: grazie all’assistenza della Polizia municipale e del personale volontario, è proseguita senza danni a persone o cose.

La grandine ha imbiancato anche Perugia.

Dalla mezzanotte, in Toscana sono caduti 66mm di pioggia a Parana, 51mm a Pontremoli, 32mm a Pietra Piccata e Boscolungo.

Maltempo, intensa grandinata a Siena

