Allerta Meteo, temporali assurdi sull’Italia a 48 ore dai Giorni della Merla. E scatta l’allarme alluvione per almeno 5 Regioni | MAPPE

MeteoWeb

E’ una domenica incredibile per le condizioni meteo in atto in Italia. Sulle Regioni del Centro/Nord, infatti, sono in corso temporali letteralmente assurdi, folli, rarissimi. Abbiamo oltre 5.000 fulminazioni l’ora, prevalentemente al Centro Italia tra Toscana e Umbria, ma anche in Liguria, Lombardia e Veneto si sono avvertiti tuoni, fulmini con locali grandinate. E proprio al Nord Italia, i temporali in pieno inverno sono un evento rarissimo. A maggior ragione a fine gennaio, a 48 ore dai Giorni della Merla, che tradizione vuole siano “i più freddi dell’anno“.

I temporali, invece, si alimentano di energia da calore. Le temperature, infatti, sono superiori rispetto alle medie del periodo per il richiamo caldo in corso: in Toscana, a Portoferraio e Piombino, abbiamo addirittura +17°C ma spiccano anche i +15°C di Pesaro, dove i temporali stanno arrivando minacciosi da ovest:

Questa situazione è provocata dall’ennesima profonda tempesta atlantica che abborda l’Europa da ovest, richiamando aria calda sull’Italia con correnti umide meridionali che alimentano fasi di forte maltempo al Centro/Nord nei momenti di addensamento delle correnti prefrontali sulle Regioni settentrionali. Il grosso del maltempo rimane comunque confinato nell’Europa occidentale, tra le isole Britanniche già ferite dalla furia della tempesta Éowyn che nei giorni scorsi ha provocato la devastazione, ma anche su Francia, Spagna e Portogallo dove stasera si verificheranno pesanti alluvioni, in modo particolare sulla Galizia:

Domani, lunedì 27 gennaio, una nuova tempesta denominata Herminia si posizionerà proprio sull’Irlanda continuando ad alimentare forte maltempo nelle medesime aree.

La velocità dei venti raggiungerà nuovamente valori eccezionali scatenando tempeste molto pericolose nell’oceano Atlantico, con pesantissime mareggiate non solo in Irlanda, Galles e Inghilterra, ma anche in Francia e in modo particolare in Bretagna:

Stavolta il maltempo più estremo coinvolgerà pienamente anche l’Italia, seppur in modo localizzato. Per cinque Regioni, scatta l’allarme alluvione tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio: si tratta di Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Già nella mattinata di domani, lunedì 27 gennaio, avremo forti temporali con piogge torrenziali su Genova e in Liguria, in estensione verso l’Appennino tosco/emiliano e la Lombardia:

Nel pomeriggio inizierà la fase più cruenta e violenta del maltempo, con temporali violentissimi che scateneranno piogge alluvionali tra Liguria di levante e alta Toscana, dove nelle province di Lucca e Massa Carrara sono previsti oltre 200mm di pioggia in poche ore. Farà caldo, la quota neve salirà oltre i 2.000 metri di quota, quindi oltre alle piogge torrenziali si scioglierà la neve presente al suolo e questo sarà un dramma per tutti i corsi d’acqua della zona, non solo nel versante più colpito dalle precipitazioni (quello tirrenico), ma anche in Emilia. Forti piogge e temporali colpiranno anche il Nord/Est, dal Garda al confine con la Slovenia, particolarmente intensi in Friuli Venezia Giulia.

Contestualmente avremo forti venti meridionali in tutto il Paese:

Sulle Alpi cadrà tanta neve, ma soltanto alle alte quote, nelle fasi più fredde oltre i 1.200 metri ma a tratti anche oltre i 1.600 o addirittura 1.800 metri. Anche in questo caso, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, lo scioglimento della neve contribuirà ad ingrossare rapidamente tutti i corsi d’acqua con alto rischio di alluvioni.

Non sarà un’ondata di poche ore: anche dopodomani, martedì 28 gennaio, le piogge torrenziali continueranno a colpire le stesse aree del Nord/Est e di Liguria e Toscana. Il maltempo si estenderà anche a Lazio e Sardegna. Le temperature diminuiranno tornando a dare una parvenza d’inverno al clima d’Italia ma rimane l’anomalia dei forti temporali a ridosso dei Giorni della Merla e del rischio di una pesante alluvione nelle prossime ore su una grande porzione d’Italia, in un contesto meteorologico tipico dell’autunno nonostante siamo a fine gennaio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.