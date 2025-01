Maltempo, 1.180 interventi dei vigili del fuoco da ieri: ben 700 in una regione | FOTO

MeteoWeb

Sono stati 1.180 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per il maltempo che da ieri sta interessando la Sicilia, la Calabria, la Campania e la Sardegna. Ben 700 gli interventi in Sicilia per danni d’acqua, alberi pericolanti e dissesti statici: le squadre sono ancora al lavoro nelle province di Catania, Messina, Enna, Agrigento e Ragusa. Evacuate a Randazzo (CT) alcune famiglie a causa dell’esondazione del torrente Annunziata. Sono 260 gli interventi in Calabria, tra le province di Reggio Calabria, Cosenza e Vibo Valentia. In Sardegna dall’inizio dell’emergenza i vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi, mentre in Campania, in provincia di Caserta, sono stati 40 gli interventi a causa del forte vento.

