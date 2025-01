Maltempo, furiosa mareggiata a Lipari: il mare invade le strade | VIDEO

MeteoWeb

Una furiosa mareggiata sta isolando le Eolie oggi. Impressionanti le immagini che arrivano da Lipari, in particolare da Sottomonastero, condivise sui social da Gabriele Costanzo. Nel video a corredo dell’articolo, si vede la furia del mare raggiungere direttamente le strade della località, allagandole e sommergendo parzialmente alcune auto ferme. Per il mare in tempesta, le Eolie sono isolate dal pomeriggio di ieri. Con il ciclone che risale dal cuore del Mediterraneo verso il Centro-Sud Italia, infuria una tempesta di vento molto violento che interessa tutte le regioni centro-meridionali e la Sardegna, con raffiche superiori ai 100km/h su gran parte del territorio d’Italia e in modo particolare al Sud, tra il Mar Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mar Ionio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.