Maltempo Messina, crolla un tratto della provinciale 119 a Patti: disposta la chiusura al transito

La Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito, in prossimità del km 6+300, della strada provinciale 119 di Moreri, nel Comune di Patti. L’ordinanza, in vigore dal 18 gennaio 2025, è stata emanata a causa del cedimento del corpo stradale, all’altezza dell’ex rifornimento “Malafarina”, causato dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi. La viabilità alternativa, per le sole autovetture, è costituita dalla strada di penetrazione agricola Serbeto – Cafocchio – Mortizzi – S. Cosimo.

