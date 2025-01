Maltempo, furiose mareggiate nel Messinese: invase le strade di Scaletta Zanclea, crolla lungomare a Santa Teresa di Riva | VIDEO

MeteoWeb

Pesante il bilancio dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia. Nel Messinese gravi criticità si registrano a Santa Teresa di Riva, dove la mareggiata ha danneggiato il lungomare, in particolare il tratto Sud, provocando il crollo di 140 metri di strada e di 2 piazzette con le rampe utilizzate per raggiungere la spiaggia, inghiottite dalle onde.

A Messina, il maltempo ha provocato frane, allagamenti e crolli. La pioggia di ieri e di stanotte ha provocato il crollo di un terrapieno in via Ducezio, in centro città. Danni anche a Contesse, dove, in una palazzina, si è staccato il parapetto che è rimasto in bilico. Problemi anche al cimitero di Briga mentre le mareggiate hanno creato disagi nella zona di Galati e Santa Margherita. Colpito il tratto tra il Villaggio di Galati Marina e quello di Mili Marina.

Danni anche a Scaletta Zanclea, tra mareggiate e forti venti. Il mare ha ha invaso le strade del paese. Le onde, alimentate dalla forza del vento, hanno superato gli argini naturali e artificiali, allagando diverse vie.

Maltempo Sicilia, il mare in burrasca invade le strade di Scaletta Zanclea

