Maltempo, Sicilia in ginocchio: crolli a Palermo e Caltanissetta, Eolie travolte dalle mareggiate, gravi danni a Taormina

Dopo l’ondata di maltempo che ha travolto la Sicilia, originata dalla tempesta Gabri, è il momento della conta dei danni e del tentativo di ritorno alla normalità. A Taormina particolarmente colpito è stato il lungomare della frazione di Mazzeo dove si lavora per ripulire dalla sabbia la strada e cercare di ripristinare le attrezzature degli stabilimenti balneari che sono state rovinate dalla furia del mare. Medesima situazione nella strada sul mare della vicina Letojanni. Difficoltà anche a Taormina centro, dove è stato consentito il transito dei mezzi, sulla via Atanasio, dopo che è caduto un albero che ha bloccato la strada. Distrutto anche un muraglione di uno stabilimento balneare in contrada Spisone. Danni anche a Giardini Naxos. È stato ripristinato il transito sulla Statale dopo che il ponte sul fiume Alcantara è stato chiuso perché il corso d’acqua ha rischiato di esondare. Crollato, inoltre, l’argine, sempre sull’Alcantara, che difende da possibili inondazioni il complesso di Pietrenere del sistema della depurazione del consorzio per la rete fognaria.

Danni per diversi milioni di euro nelle Eolie: i più ingenti alle strutture portuali. A Lipari è stata letteralmente distrutta la banchina commerciale, a Vulcano l’arredo del costruendo nuovo porto, a Filicudi porto e a Stromboli sono stati scardinati e trasportati in acqua ampi tratti del grigliato del punto approdo aliscafi, oltre ad altri danni alle strutture; stessa cosa per il pontile di Canneto. A Lipari disastrosa la situazione nella frazione di Canneto dove il mare è penetrato sin dentro le case, allagando e riempendo di acqua, sabbia e detriti le abitazioni. Il sindaco Riccardo Gullo ha preannunciato che chiederà lo stato di calamità naturale.

È stato chiuso al transito il vicolo Vannucci nel cuore di Ballarò a Palermo dove ieri a causa della pioggia è crollata una palazzina disabitata. Il sopralluogo eseguito dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali ha escluso la presenza di persone sotto le macerie. Nel corso della notte sono stati completati gli altri 70 interventi rimasti in coda dopo i 70 completati di mattina. Ancora alberi caduti a Palermo e a San Martino delle Scale dove si è verificata anche una frana sulla strada provinciale. Nel corso della serata è esondato a Villagrazia di Carini in provincia di Palermo il torrente Milioti. A causa della pioggia una vettura la scorsa notte è finita contro una fermata dell’autobus in via Messina Marina. Gli automobilisti a bordo sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal 118.

Un palazzo di 4 piani è crollato ieri sera a Caltanissetta, in via Cappuccini, una traversa che collega via Niscemi a Viale Regina Margherita. L’edificio è disabitato da anni, in quanto ritenuto pericoloso e pertanto puntellato. Un’auto è rimasta schiacciata sotto le macerie. In via precauzionale, una famiglia residente in un edificio adiacente è stata evacuata e trasferita in un alloggio sicuro con il supporto della Croce Rossa.

Comuni al buio, interi quartieri senza approvvigionamento idrico, strade provinciali devastate e case scoperchiate nel Siracusano. Diversi appartamenti ad Avola sono senza energia elettrica ma gli stessi disagi si registrano a Carlentini, nella zona Nord del Siracusano, dove, peraltro, vi è l’emergenza idrica per via di un guasto elettrico che ha mandato in tilt la rete idrica. Il problema elettrico è comune in altri centri del Siracusano, come nello stesso capoluogo: ci sono rioni in cui l’acqua scarseggia, come a Bosco Minniti, zona popolare. A Sortino, è partita la conta dei danni dopo che ieri le fortissime folate hanno scoperchiato sei abitazioni e strappato il cappotto termico di una palazzina.

