Maltempo, miglioramento in Basilicata: disagi sulle strade, ma la crisi idrica è finita

La situazione meteo è in miglioramento in Basilicata: le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno spinto molti sindaci, tra cui il primo cittadino di Potenza, a tenere chiuse le scuole anche oggi. Oggi la circolazione è regolare su tutte le principali arterie della Basilicata, mentre qualche disagio viene ancora segnalato sulle strade secondarie e nelle contrade a quote più alte, in particolare per la mancanza di corrente elettrica. A Potenza e in altri comuni lucani il pericolo principale è adesso rappresentato dagli alberi appesantiti dalla neve: i Vigili del fuoco hanno dovuto effettuare centinaia di interventi per liberare le carreggiate o per messa in sicurezza.

A seguito delle precipitazioni, Acquedotto lucano, su disposizione del commissario, Vito Bardi (presidente della Regione) ha annunciato che “fino a nuova comunicazione” non ci saranno ulteriori sospensioni dell’erogazione idrica, una boccata d’aria dopo la crisi che da circa 4 mesi interessa Potenza e altri 28 comuni lucani dello schema Basento-Camastra.

