Maltempo Regno Unito, il Paese coperto dalla neve visto dallo spazio | FOTO

Gran parte del Regno Unito ha registrato temperature sotto lo zero fino a questa mattina, con neve, gelo e ghiaccio in tutto il Paese. Il Regno Unito ha avuto la sua notte di gennaio più fredda degli ultimi 15 anni, con temperature in un villaggio nella Scozia settentrionale scese a -18,9°C. La limpida massa d’aria artica ha permesso una magnifica visuale della coltre di neve in alcune parti del Paese, come dimostrano le immagini satellitari della gallery scorrevole in alto, che mostrano in particolare Scozia, Inghilterra e Galles.

Ieri mattina erano in vigore quattro allerte meteo gialle, principalmente per ghiaccio e neve, dopo che l’ondata di freddo ha portato forti nevicate in molte aree del Regno Unito. Il Paese ha anche visto diffuse allerte di interruzione dei servizi stradali e ferroviari questa settimana.

Tuttavia, l’alta pressione dovrebbe aumentare in tutto il Paese nel fine settimana, portando a un significativo disgelo di neve e ghiaccio entro domani e inaugurando un inizio più caldo per la nuova settimana.

“Dopo quella che è stata finora la più significativa ondata di freddo di questo inverno, le temperature dovrebbero finalmente iniziare a salire nel prossimo fine settimana“, ha affermato il meteorologo della BBC Stav Danaos. “L’alta pressione si svilupperà in tutto il Paese con il suo centro che si sposterà gradualmente a est del Regno Unito. Questo porterà venti miti da sud-ovest in tutte le aree entro la prossima settimana“. Con l’alta pressione in arrivo, gran parte del Paese avrà condizioni belle e stabili entro la prossima settimana.

