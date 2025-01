Maltempo, tanta neve in Valle d’Aosta: 70cm freschi a Plan Checrouit | FOTO

MeteoWeb

L’ultima ondata di maltempo sull’Italia ha portato tanta neve in Valle d’Aosta. Negli ultimi 3 giorni, sono caduti 80-100cm di neve sul settore nordoccidentale della regione, con picchi di oltre 100cm. A Courmayeur, a Plan Checrouit, a 1700 metri di quota, si registrano circa 120-130cm di neve, di cui 70 freschi. Nel borgo di Entreves (Courmayeur) a 1300 metri di quota, sono caduti 50-60cm di neve, per un totale di poco meno di un metro al suolo. Dalla mappa seguente, è da notare l’accumulo tra 1 e 3 centimetri di questa notte su tutto il fondovalle centro-occidentale fino a Nus-Chatillon durante il transito del fronte freddo e di alcuni rovesci di tipo convettivo che hanno agevolato l’instaurazione di uno strato isotermico tra i 1.400 metri e il relativo fondovalle (praticamente fino a 400-500 metri di quota).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.

