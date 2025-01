Maltempo Puglia, esonda fiume a Torre Chianca: strade e case allagate | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito oggi la Puglia meridionale. Si registrano finora 66mm a Squinzano, 53mm a Brindisi, 46mm a Fasano, 44mm a Locorotondo, 43mm a Cisternino, 41mm a Lecce. A causa delle piogge intense, è esondato il fiume Idume a Torre Chianca, marina di Lecce. Le strade sono allagate e l’acqua è entrata in alcune abitazioni. Sul posto interviene una squadra della Protezione Civile per aprire un canale artificiale e ripristinare il deflusso naturale delle acque del bacino dell’Idume che si trova nell’area del Parco di Rauccio. I primi a intervenire sono stati i residenti che hanno tentato di disostruire i canali e riaprire la foce con l’ausilio delle vanghe. Sul posto stanno operando i tecnici comunali.

