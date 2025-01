Maltempo Regno Unito, nevicata a Manchester: chiuse piste dell’aeroporto

MeteoWeb

Restano in vigore oggi le allerte meteo per maltempo in gran parte del Regno Unito, per nevicate, ghiaccio e pioggia. Ulteriori disagi sono previsti a causa delle condizioni avverse, tra cui inondazioni dovute a forti piogge e neve in scioglimento, ha affermato il Met Office, che ha diramato oltre 60 avvisi e 260 allerte per inondazione.

La maggior parte del Regno Unito ha registrato forti nevicate o pioggia gelata durante il fine settimana. I principali aeroporti hanno chiuso le piste per diverse ore a causa delle forti nevicate. Oggi le piste dell’aeroporto di Manchester sono state chiuse per quasi un’ora a causa di un’intensa nevicata. Le autorità dello scalo hanno reso noto su X che dopo un temporaneo stop intorno alle 05:30 locali, le piste sono state liberate alle 06:15 ma che si registrano ritardi nelle partenze e negli arrivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.