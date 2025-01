Maltempo Regno Unito: perché la tempesta Éowyn è così violenta?

MeteoWeb

La tempesta Éowyn si sta rivelando uno dei fenomeni meteorologici più intensi mai osservati nella storia recente del Regno Unito e dell’Irlanda, caratterizzata da una violenza senza precedenti. Con una pressione già scesa a 945 hPa al largo delle coste irlandesi, si prevede un ulteriore tracollo barico di oltre 60 hPa sull’Irlanda e la Scozia occidentale. Questo crollo repentino della pressione atmosferica innescherà venti di eccezionale intensità, rendendo Éowyn una delle ciclogenesi esplosive più potenti mai registrate. La portata del fenomeno ha portato le autorità irlandesi a emettere per la prima volta nella storia un’allerta rossa estesa a tutta la nazione, un segnale inequivocabile della gravità della situazione.

La straordinaria violenza di Éowyn può essere spiegata da una combinazione di fattori atmosferici particolarmente favorevoli al suo sviluppo. In primo luogo, la presenza di una zona frontale estremamente estesa ha creato un netto contrasto termico tra la massa d’aria artica situata a nord e l’aria subtropicale più calda a sud. Questo contrasto, eccezionalmente marcato, ha generato una corrente a getto di notevole intensità, con velocità che raggiungono i 400 km/h nel core del jet streak, contribuendo a rafforzare ulteriormente la tempesta.

Un altro elemento determinante è la posizione della depressione al suolo rispetto alla corrente a getto. La depressione si trova infatti nella cosiddetta “left exit” del jet, una configurazione che favorisce lo sviluppo dinamico della bassa pressione, amplificandone gli effetti. In questa posizione, l’interazione tra la corrente a getto e il ciclone agisce come una sorta di motore atmosferico, accelerando i processi di intensificazione.

Infine, l’apporto di aria calda e umida di origine subtropicale ha giocato un ruolo cruciale. Questo flusso persistente di aria mite ha rilasciato enormi quantità di calore latente durante i processi di condensazione, fornendo ulteriore energia alla tempesta. Contestualmente, il contributo di vorticità a bassa quota ha completato il quadro, rendendo la ciclogenesi esplosiva un fenomeno estremamente rapido e violento.

L’interazione di questi fattori rende Éowyn un evento senza precedenti in termini di intensità e impatto previsto. La combinazione di venti devastanti, precipitazioni abbondanti e la possibilità di mareggiate estreme rappresenta una seria minaccia per le aree colpite, in particolare per l’Irlanda e la Scozia occidentale. La situazione richiede la massima attenzione e preparazione da parte delle autorità e delle popolazioni coinvolte, poiché Éowyn si sta profilando non solo come una tempesta eccezionale, ma come un evento che entrerà nella storia della meteorologia europea.

