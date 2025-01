Maltempo Sardegna, auto bloccate dalla neve sul Monte Limbara

MeteoWeb

Alcuni automobilisti rimasti bloccati a causa della neve, che sta cadendo copiosa dalle prime luci dell’alba, sul Monte Limbara, in Sardegna. In loro soccorso, sulla provinciale 51, vicino a Vallicciola, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tempio Pausania. Per ora non si segnalano altre criticità causate dal maltempo che imperversa su tutto il territorio di competenza del Comando di Sassari. “La sala operativa e il comandante Antonio Giordano sono in costante comunicazione con tutte le sedi distaccate per gestire eventuali emergenze“, fanno sapere dal Comando dei Vigili del Fuoco.

