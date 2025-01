Maltempo Sardegna, foce del Cedrino aperta per far defluire l’acqua

MeteoWeb

“Stiamo costantemente monitorando i punti più sensibili della nostra zona. La foce del fiume Cedrino è stata aperta per facilitare lo scarico delle acque“. Lo annuncia la Protezione Civile di Galtellì (Nuoro) sui suoi profili social in merito alle piene dei corsi d’acqua a causa dei violenti nubifragi che si sono abbattuti nelle scorse 24 ore sulla Sardegna orientale. La foce del fiume Cedrino si trova nel Golfo di Orosei. “Raccomandiamo a tutti di prestare massima attenzione e di non circolare ove le strade sono chiuse“, si legge ancora nell’avviso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.