Maltempo Sardegna: stato di calamità per Cagliari, al via le richieste per i rimborsi

La Regione Sardegna ha dichiarato ufficialmente lo stato di calamità naturale per il Comune di Cagliari, a seguito delle ondate di maltempo che hanno colpito la città il 18 settembre e il 27 ottobre 2024. Con determinazione n. 31 del 18 gennaio 2025, il direttore generale della Protezione civile ha formalizzato il riconoscimento, aprendo la possibilità per i soggetti privati danneggiati di presentare domanda per ottenere contributi economici. I termini per la presentazione delle richieste sono aperti fino al 20 febbraio 2025 e riguardano i danni subiti al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili, ai beni mobili registrati, nonché alle attività economiche e produttive.

