Maltempo Sardegna, il tetto di un allevamento crolla per il vento: animali morti

MeteoWeb

Dalle 8:30 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei sta intervenendo in località “Usulada“, nelle campagne di Lanusei, per i danni causati dal forte vento che ha visto coinvolti due capannoni e le coperture in lamiera. Le strutture sono adibite a ricovero animali e locali mungitura. Alcuni capi di bestiame sono morti nel crollo mentre sono ancora in fase di messa in sicurezza le restanti strutture che rischiano di staccarsi e crollare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.