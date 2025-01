Maltempo Sicilia, piogge torrenziali nel Siracusano: allagamenti a Pachino e Portopalo | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che oggi ha colpito il Siracusano ha creato molti danni. Si sta per chiudere una giornata molto piovosa sulla Sicilia sudorientale, dove si registrano diffusamente accumuli compresi tra i 50 e i 100mm, ma con picchi superiori (oltre 150mm a Pachino). I Comuni della zona sud hanno avuto i problemi maggiori, con allagamenti a Portopalo di Capo Passero e la stessa Pachino. Le strade e alcuni edifici sono stati invasi dall’acqua e alcuni automobilisti sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco, che hanno compiuto anche altri interventi. Il sindaco di Portopalo, Rachele Rocca, per via delle previsioni meteo non certo rassicuranti per la giornata di domani, ha disposto “la chiusura delle scuole di via Isonzo e via Tonnara”, così come il campo sportivo Comunale di via Bellini, il Tensostatico di contrada Cozzo Spadaro, ed il mercato ittico comunale. “È disposto il divieto di transito dalla banchina dell’Area Portuale, se non per improcrastinabili emergenze legate all’attività lavorativa della Marineria locale“, ha detto il sindaco.

Anche il sindaco di Pachino è orientato alla chiusura delle scuole, considerato che alcuni edifici avrebbero subito delle infiltrazioni di acqua. Nelle prossime ore anche gli altri sindaci del Siracusano potrebbero prendere la decisione di far saltare le lezioni agli studenti per motivi di sicurezza.

È stata temporaneamente chiusa al traffico la strada Statale 124, a poca distanza dal Cimitero comunale di Siracusa, a causa di un albero abbattutosi su un mezzo in transito. Il veicolo non ha subito gravi danni e il conducente è rimasto illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale.

Ripristinata l’erogazione dell’energia elettrica a Ginostra

Ripristinata l’erogazione di energia nella piccola frazione di Ginostra, alle Eolie, dopo un blackout di circa dodici ore, causato dalla pioggia che, caduta durante la notte, si è infiltrata in un punto della rete di distribuzione, sistemato in modo precario. Sono intervenuti tre tecnici Enel giunti in gommone da Stromboli. Gli isolani, in una nota a firma di Gianluca Giuffrè, coordinatore del comitato “Per Ginostra”, chiedono al sindaco e prefetto, “di intervenire celermente presso l’Enel per eliminare questa situazione di precarietà, che si rimanifesta ogni volta che piove, attraverso un intervento definitivo”.

A Canneto (Lipari), flagellata dalla mareggiata della scorsa notte, sono intanto in corso interventi di ripristino della viabilità e conta dei danni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.