Maltempo Sicilia, Protezione Civile: “possibile peggioramento nelle prossime ore”

Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana comunica gli aggiornamenti sull’emergenza maltempo che sta interessando l’Isola nelle ultime ore. Già nella serata di ieri, in seguito all’allerta meteo diramata, rossa e arancione, il Dipartimento ha emanato un comunicato straordinario, raccomandando ai ai Comuni e alle strutture operative le principali procedure in emergenza. L’avvio del sistema di allertamento ha portato, già nella serata stessa e durante le prime ore della notte, all’adozione delle necessarie misure preventive, tra cui l’emissione di ordinanze per la chiusura delle scuole e di spazi pubblici, l’apertura dei Centri Operativi Comunali (COC) e il pre allertamento dei CCS presso le Prefetture.

Il Dipartimento tramite i suoi ufficio provinciali e con le Prefetture sta garantendo in tempo reale un costante coordinamento con le autorità locali. La notte è trascorsa senza particolari criticità. Fin dalla giornata di ieri, tutto il sistema del volontariato è stato allertato e sono state acquisite le disponibilità di volontari dotati di mezzi, come pick-up e pompe idrovore. I volontari organizzati stanno effettuando attività di pattugliamento sul territorio per monitorare e gestire eventuali emergenze in maniera rapida ed efficace.

Nelle prime ore della mattina si sono registrati picchi di precipitazioni significative a Linguaglossa (CT), nel Messinese e in generale nella zona del versante orientale della Sicilia. Al momento, il fenomeno piovoso sembra essere in fase di attenuazione. Le criticità riscontrate sono state limitate a episodi di lieve entità, come la caduta di piccoli massi sulle strade senza reali disagi alla viabilità.

Queste informazioni sono state condivise dal responsabile della sala SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) durante la videoconferenza delle ore 9.00 di questa mattina con l’Unità di Crisi Nazionale, convocata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per il coordinamento delle attività in corso. La SORIS mantiene costantemente i contatti informativi, a livello locale, con le sale operative regionali dei VVF e della forestale, con i Dirigenti Locali e i funzionari NOPI (Nuclei Operativi di Pronto Intervento) del DRPC, le Prefetture, il 118, i sindaci dei comuni, la Città Metropolitana, i Liberi Consorzi e le strutture operative presenti sul territorio, comunicando tempestivamente eventuali criticità.

Il capo dipartimento segue l’evolversi della situazione in contatto con i Prefetti e con il presidente della Regione.

Nonostante l’attuale attenuazione dei fenomeni, non si possono escludere peggioramenti nelle prossime ore, con possibili precipitazioni di forte intensità, anche localizzate e caratterizzate da una distribuzione casuale.

