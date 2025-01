Maltempo Sicilia, piogge record in 2 Comuni | DATI

MeteoWeb

Nella zona Sud del Siracusano è stato raggiunto un nuovo record di precipitazioni. Le piogge tra domenica e lunedì hanno portato ad accumuli superiori ai 100 mm. Alla stazione SIAS di Noto, in Contrada San Nicola, tra le 10:00 e le 21:50, sono stati registrati ben 109,6 mm, battendo il precedente record per 12 ore nella serie storica 2002-2024 e superando i 102,4 mm registrati il 9 febbraio 2023. La stazione SIAS di Pachino ha registrato il massimo accumulo complessivo di 223,2 mm in 48 ore.

Al momento la Sicilia sta avendo un breve e relativa tregua dal maltempo ma, come riporta SIAS – Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, sono attesi “da venerdì possibili fenomeni molto intensi“.

