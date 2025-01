Maltempo Sicilia, forte vento nel Palermitano: pali e alberi caduti

MeteoWeb

Un forte vento sta sferzando la provincia di Palermo nel giorno dell’Epifania. La raffica più forte finora è stata registrata a Termini Imerese (84km/h), 68km/h a Monreale, 58km/h all’Aeroporto di Palermo. Proprio a causa delle forti raffiche di vento, due pali dell’illuminazione sono caduti nel Palermitano: uno a Borgetto, in via Porta Palermo, e un altro a Termini Imerese, in piazza Alberto Dalla Chiesa. In entrambi i casi sono state danneggiate due auto in sosta. Non ci sono stati feriti. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia municipale e i Carabinieri.

Inoltre, un grosso albero è caduto nella zona di piano Geli a San Martino delle Scale. Il pino, cadendo, ha invaso la carreggiata. La strada è chiusa al transito.

“Sappiamo benissimo le condizioni fatiscenti del nostro impianto pubblico di illuminazione – dice il sindaco di Borgetto Roberto Davì -, tanto è vero che nelle scorse settimane diversi pali erano stati rimossi perché in cattivo stato e pericolanti. Quanto accaduto stamattina in via Porta Palermo ci ha sorpresi. A breve dovremmo varare il bilancio 2022 che è quello post-dissesto finanziario, cosa che libererebbe alcune importanti risorse. Valuteremo anche proposte progettuali di project financing per poter garantire una totale messa in sicurezza di tutti i pali”.

